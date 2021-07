Sala: “Presenza mafiosa a Milano più minacciosa che mai” (Di martedì 27 luglio 2021) “In un momento di acute sofferenze sociali come l’attuale, creata dalla pandemia, e in vista di appalti pubblici miliardari grazie agli aiuti europei, dobbiamo essere consapevoli che la Presenza mafiosa è più minacciosa che mai a Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la cerimonia di commemorazione della strage di via Palestro. “Una Milano senza mafie – ha sottolineato Sala – è una città più libera, più ricca e più sicura, in grado di creare lavoro e diventare più equa. Legalità e onestà sono i fari che orientano la rotta di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) “In un momento di acute sofferenze sociali come l’attuale, creata dalla pandemia, e in vista di appalti pubblici miliardari grazie agli aiuti europei, dobbiamo essere consapevoli che laè piùche mai a”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, durante la cerimonia di commemorazione della strage di via Palestro. “Unasenza mafie – ha sottolineato– è una città più libera, più ricca e più sicura, in grado di creare lavoro e diventare più equa. Legalità e onestà sono i fari che orientano la rotta di ...

