Sabrina Salerno incontenibile “per amore della verità” – VIDEO

Leggi su ck12

(Di martedì 27 luglio 2021) In una serie disulle Instagram Stories,“per”: cosa è successo. (screenshot)Senza freni: l’amata showgirl e cantante, da poco reduce dal live all’Arena di Verona per i 70 anni di Jerry Calà, sa come stupire i suoi follower. La donna, come noto, ama mostrarsi in tutta la sua procacità ai suoi follower. A dispetto dei suoi 53 anni, dei quali ormai 37 passati insieme al suo pubblico, è ancora in perfetta forma. Il segreto? Tanto esercizio fisico, ...