Rottamazione - ter | prossima scadenza il 9 agosto

(Di martedì 27 luglio 2021), Saldo e Stralcio e Condono cartelle: il calendario aggiornato 23 Luglio 2021 Lo annuncia in via ufficiale l'AdER (Agenzia delle Entrate - Riscossione), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 106/2021 di conversione del Decreto Sostegni bis. L'art. 1 - sexies, pur non modificando le date dinella "Comunicazione delle somme dovute" per le rate ...

1 - sexies, pur non modificando le date di scadenza nella "Comunicazione delle somme dovute" per le rate della, ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento ...Nuovi termini, poi, per il pagamento delle quattro rate della '' e delle due rate del 'saldo e stralcio' previste nel 2020 e non ancora versate, con la possibilità per i ...La definitiva approvazione del decreto Sostegni bis, tra i vari effetti, ha contribuito a modificare anche il calendario fiscale 2021. Vediamo come cambiano le principali scadenze ...E’ quanto emerge dalle comunica l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha diffuso le FAQ sulle novità introdotte dal decreto Sostegni Bis.