Rosario da Cuneo | dove seguire la preghiera del 27 luglio

(Di martedì 27 luglio 2021) Mercoledì 27alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario di Nostra Signora del Popolo a Cherasco, presiede Marco Brunetti– ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 28alle 20.50, per recitare insieme iltrasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dal Santuario di Nostra Signora del Popolo a Cherasco, in provincia di, con mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba. L'articolo L'Opinionista.

