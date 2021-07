Roma: Virginia Raggi lancia il Grab, il Grande raccordo anulare delle biciclette (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Immaginate di poter percorrere in bici tutta la città, dal centro alla periferia, lungo un Grande anello ciclabile tra le bellezze e i grandi spazi verdi della Capitale. Questo sarà possibile con il Grab, il Grande raccordo anulare delle biciclette”. Così su Telegram la sindaca di Roma, Virginia Raggi (foto), nel presentare questo importante progetto di mobilità sostenibile per la Capitale, lanciato proprio oggi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021)– “Immaginate di poter percorrere in bici tutta la città, dal centro alla periferia, lungo unanello ciclabile tra le bellezze e i grandi spazi verdi della Capitale. Questo sarà possibile con il, il”. Così su Telegram la sindaca di(foto), nel presentare questo importante progetto di mobilità sostenibile per la Capitale,to proprio oggi. L'articolo L'Opinionista.

