Roma, rinnovo vicino per Pellegrini. E anche Dzeko sembra restare (Di martedì 27 luglio 2021) La Roma è pronta a blindare due suoi punti fermi in vista della prima stagione con Jose Mourinho sulla panchina. Il primo tassello riguarda il prolungamento del contratto per Lorenzo Pellegrini : il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Laè pronta a blindare due suoi punti fermi in vista della prima stagione con Jose Mourinho sulla panchina. Il primo tassello riguarda il prolungamento del contratto per Lorenzo: il ...

Advertising

Glongari : #Roma resta lontano l’accordo per il rinnovo di Lorenzo #Pellegrini. Attuale contratto scade nel 2022, clausola res… - sportli26181512 : Roma-Zaniolo, si lavora al rinnovo: La Roma e Nicolò Zaniolo ancora insieme.... - CalcioPillole : C di Calciomercato, il punto pomeridiano di @nicoschira . Intrigo internazionale per #KaioJorge , #Kessie e… - LuciaLaVita1 : RT @Roma: ?? #ViaNazionale, iniziati i #lavori di #manutenzione straordinaria. Previsti riqualificazione del sistema idraulico, rifacimento… - pollogrinitre : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: vicino il rinnovo di Pellegrini fino al 2026 #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rinnovo Roma, rinnovo vicino per Pellegrini. E anche Dzeko sembra restare La Roma valuta, visto che si tratta di una cifra importante, e sonda anche altri profili se l'uzbeko non dovesse arrivare. Per il rinnovo di contratto di Pellegrini , invece, la discussione prosegue ...

Crisi ex Embraco in un vicolo cieco ...con la conferma dell'iter procedurale legato alla proroga della cassa integrazione e il rinnovo ...adottare un fronte comune per far sentire la nostra voce e quella delle 391 famiglie piemontesi a Roma. ...

Roma e Pellegrini: il rinnovo si avvicina Calciomercato.com Calciomercato Roma, assalto a Belotti | Cairo alza la voce: c’è l’annuncio Calciomercato Roma, tentazione Belotti: l'annuncio del presidente del Torino Urbano Cairo sull'offerta di rinnovo presentata dai granata.

Roma, rinnovo vicino per Pellegrini. E anche Dzeko sembra restare Il centrocampista giallorosso prolungherà fino al 2026. Muo vuole tenere l'attaccante bosniaco Roma, 27 luglio 2021 - La Roma è pronta a blindare due suoi punti fermi in vista della prima stagione con ...

Lavaluta, visto che si tratta di una cifra importante, e sonda anche altri profili se l'uzbeko non dovesse arrivare. Per ildi contratto di Pellegrini , invece, la discussione prosegue ......con la conferma dell'iter procedurale legato alla proroga della cassa integrazione e il...adottare un fronte comune per far sentire la nostra voce e quella delle 391 famiglie piemontesi a. ...Calciomercato Roma, tentazione Belotti: l'annuncio del presidente del Torino Urbano Cairo sull'offerta di rinnovo presentata dai granata.Il centrocampista giallorosso prolungherà fino al 2026. Muo vuole tenere l'attaccante bosniaco Roma, 27 luglio 2021 - La Roma è pronta a blindare due suoi punti fermi in vista della prima stagione con ...