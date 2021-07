Roma | Piana del Sole nel mirino dei ladri | su Fb nasce un gruppo di 3800 residenti | ' Lanciamo l' allerta a ogni movimento sospetto'

(Di martedì 27 luglio 2021) Topi di appartamento in azione, con un'impennata di furti che sta scuotendodel: ientrano in casa di notte e svaligiano l'appartamento, senza preoccuparsi di essere beccati in ...

Advertising

leggoit : #27luglio #rassegnastampa 'Boom di giovani in terapia intensiva', sos dei medici inglesi. Dik Dik, l'intervista: 'N… - aikkomad1 : @PasqualeChiuso @EugenioCardi Mi ricordava un certo @bobogiac catapultato nel collegio della piana Fiorentina prove… - lucy_esposito : RT @dvcaradonna: - CasaLettori : RT @dvcaradonna: -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Piana

leggo.it

Inoltre, con il Ponticello ormai chiuso da tre anni,del Sole è praticamente isolata: abbiamo una sola via di ingresso e il quartiere non è più di passaggio'. Ma a difendere il quartiere, ora, ...... prendendo parte al Giffoni 50 Plus, in corso di svolgimento a Giffoni Valle, in provincia di ...corso del doppio incontro dei sindacati con i vertici del Palazzo bianco di Viale Trastevere a...Topi di appartamento in azione, con un’impennata di furti che sta scuotendo Piana del Sole: i ladri entrano in casa di notte e svaligiano l’appartamento, senza preoccuparsi di ...Lorena LoiaconoTopi di appartamento in azione, con un'impennata di furti che sta scuotendo Piana del Sole: i ladri entrano in casa di notte e svaligiano l'appartamento, senza preoccuparsi di ...