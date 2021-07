Roma e Provincia nella morsa degli incendi: solo oggi 40 interventi dei Vigili del Fuoco (Di martedì 27 luglio 2021) Non si placa l’emergenza incendi che da giorni ormai attanaglia Roma e Provincia. solo nella giornata odierna sono stati effettuati circa 40 interventi per incendio di sterpaglie, boschi e colture. Enorme l’impegno delle squadre operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma impegnate senza sosta su tutta l’area del territorio capitolino e Provincia. In particolare, nel comune di Rocca Priora, in Via Molara,48 dalle ore 14:30, tre squadre, sono impegnate per un vasto incendio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Non si placa l’emergenzache da giorni ormai attanagliagiornata odierna sono stati effettuati circa 40pero di sterpaglie, boschi e colture. Enorme l’impegno delle squadre operative del Comando deideldiimpegnate senza sosta su tutta l’area del territorio capitolino e. In particolare, nel comune di Rocca Priora, in Via Molara,48 dalle ore 14:30, tre squadre, sono impegnate per un vastoo di ...

Advertising

zazoomblog : Roma e Provincia nella morsa degli incendi: solo oggi 40 interventi dei Vigili del Fuoco - #Provincia #nella… - theircomet : RT @piramidessa: Ci provo! QUESTI DUE MUSETTI CERCANO CASA. Guardeteli sono stupendi ?????? Se non potete adottare, potreste aiutarmi a sparge… - CorriereCitta : Roma e Provincia nella morsa degli incendi: solo oggi 40 interventi dei Vigili del Fuoco - beatrissxx : RT @piramidessa: Ci provo! QUESTI DUE MUSETTI CERCANO CASA. Guardeteli sono stupendi ?????? Se non potete adottare, potreste aiutarmi a sparge… - _Moonlight_17_ : RT @piramidessa: Ci provo! QUESTI DUE MUSETTI CERCANO CASA. Guardeteli sono stupendi ?????? Se non potete adottare, potreste aiutarmi a sparge… -