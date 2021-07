Roma, Dzeko vuole rimanere alla corte giallorossa. La situazione (Di martedì 27 luglio 2021) Il centravanti Edin Dzeko ha preso la sua decisione definitiva. Secondo il Corriere dello Sport, il bosniaco vuole rimanere alla Roma. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus La Juventus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Florenzi si trasferisce al Paris Saint-Germain, tutti i dettagli Probabili formazioni Roma-Cagliari, ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 27 luglio 2021) Il centravanti Edinha preso la sua decisione definitiva. Secondo il Corriere dello Sport, il bosniaco. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Accordo trae Napoli per Milik,si avvicinaJuventus La Juventus chiude per Morata,rimaneFlorenzi si trasferisce al Paris Saint-Germain, tutti i dettagli Probabili formazioni-Cagliari, ...

ASRomaEN : FT | Roma 5-2 Debreceni VSC All over in Frosinone! Mayoral, Pellegrini, Zaniolo and Dzeko (2) all get on the scor… - OfficialASRoma : #RomaDVSC finisce 5-2 ?? ?? In gol per noi Mayoral, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko con una doppietta ?? DAJE ROMA! ??… - infoitsport : Dzeko si riprende la Roma: lui vuole restare, ma l'ingaggio pesa - infoitsport : Roma, operazione Dzeko avviata ma Mou vuole comunque un altro attaccante - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Roma: Dzeko vuole restare, ma una punta arriverà #ilpodsport -