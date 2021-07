Roma | domenica 1 agosto tutti i musei gratis su prenotazione Scopri come

Advertising

Roma : ?? Sistema Musei di Roma Capitale: ingresso gratuito domenica 1/8. L’iniziativa è promossa da @culture_roma e dalla… - Dimsuonosoft : Sistema #Musei di #Roma Capitale: ingresso #gratuito domenica 1/8. @culture_roma @Sovrintendenza - gidolo : RT @rep_roma: Roma, domenica 1 agosto gratis musei civici, Circo Massimo, Fori e Teatro di Marcello [aggiornamento delle 11:35] https://t.c… - artribune : RT @Roma: ?? Sistema Musei di Roma Capitale: ingresso gratuito domenica 1/8. L’iniziativa è promossa da @culture_roma e dalla @Sovrintendenz… - AGR_web : Musei capitolini, domenica 1 agosto ingresso gratuito Domenica 1° agosto torna l’appuntamento con la prima domenica… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma domenica

ANSA Nuova Europa

Ci saranno anche un mercato ambulante in Via Caduti per la Libertà e in via. Alle 11,30 l'...1° agosto, apertura del mercato ambulante e agroalimentare lungo le vie del paese e dello ...... previste per quest'inverno e il prossimo anno nei palasport di(martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport), Milano (sabato 18 e19 dicembre 2021 e il 22 marzo 2022 ...(AGR) Domenica 1° agosto torna l’appuntamento con la prima domenica del mese gratuita, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tutti i visitatori – residenti e non – pos ...L’appuntamento della domenica al Village Celimontana è con Bevo Solo Rock'n'Roll: una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo Dance Boogie Woogie ...