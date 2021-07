Roma al lavoro per blindare Pellegrini: fissato l'incontro con l'agente, c'è un ostacolo da superare (Di martedì 27 luglio 2021) I giallorossi vogliono blindare il classe '96 con un nuovo contratto: c'è da risolvere il nodo clausola rescissoria. Leggi su 90min (Di martedì 27 luglio 2021) I giallorossi voglionoil classe '96 con un nuovo contratto: c'è da risolvere il nodo clausola rescissoria.

Advertising

Roma : ??Beni confiscati alla criminalità organizzata, nasce il “Forum cittadino”, un importante strumento di partecipazion… - gualtierieurope : Bel confronto con le amiche e gli amici di #SinistraCivicaEcologista e la loro lista elettorale: #lavoro, #casa… - frankgabbani : BIGLIETTI PER I PALASPORT 2022 IN VENDITA ADESSO! Sto lavorando con grande entusiasmo agli ultimi dettagli del lav… - JohnnyDIVINA : RT @frankgabbani: BIGLIETTI PER I PALASPORT 2022 IN VENDITA ADESSO! Sto lavorando con grande entusiasmo agli ultimi dettagli del lavoro ch… - kekka_fm : RT @frankgabbani: BIGLIETTI PER I PALASPORT 2022 IN VENDITA ADESSO! Sto lavorando con grande entusiasmo agli ultimi dettagli del lavoro ch… -