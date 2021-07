Rogo Oristanese | Curcio | nessuno si è fatto male | un successo

(Di martedì 27 luglio 2021) "Ilchesi siaè già unche dobbiamo sottolineare, che viene dato per scontato ma purtroppo nella realtà della vita quotidiana non sempre è così". Lo ha dichiarato il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia ancora, due focolai ancora attivi. Un allevatore di Cuglieri rischia la vita per salvare 400 pec… - Agenzia_Ansa : Roghi in #Sardegna, fiamme da quasi tre giorni. Proseguono gli interventi di soccorso. La protezione civile: ancora… - Agenzia_Ansa : Rogo nell'Oristanese: notte di fuoco a Santu Lussurgiu Centinaia di persone evacuate nel Montiferru #ANSA - dansedanslanuit : RT @Animal_Genocide: Rogo nell'Oristanese, la tragedia silenziosa degli animali bruciati vivi. Il rifugio di Cabras distrutto ma i 30 cani… - maurizi58472343 : RT @fatina909: Rogo nell'Oristanese, la tragedia silenziosa degli animali bruciati vivi -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo Oristanese

ANSA Nuova Europa

"Il fatto che nessuno si sia fatto male è già un successo che dobbiamo sottolineare, che viene dato per scontato ma purtroppo nella realtà della vita quotidiana non sempre è così". Lo ha dichiarato il ...Una strage con centinaia di galline, pecore, mucche e cavalli morti tra le fiamme degli incendi che hanno devastato 20mila ettari di boschi, uliveti e pascoli della Sardegna in provincia di Oristano ...CAGLIARI. Fabrizio Curcio è arrivato a Cagliari oggi 27 luglio. Subito è stato fatto un vertice nella sede della protezione civile sarda a Cagliari, presente il governatore Christian Solinas. Durante ...Incendi in Sardegna: cos’è successo nell’Oristanese nei giorni scorsi. I danni, i soccorsi. La notizia completa nell’articolo.