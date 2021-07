Rocco Siffredi in Sardegna col "giovane e famoso"? Nuova esplosiva fuga di notizie: "Roba da bollino rosso" (Di martedì 27 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi sono insieme in Sardegna in vacanza. Cosa staranno combinando il vincitore del Grande Fratello Vip e il re dei film a luci rosse italiano? In molti se lo stanno chiedendo ma una risposta certa per ora non c'è. "Hanno un progetto ancora top secret", scrive Ivan Rota su Dagospia. "C'é chi ventila una serie di film hard gay prodotti dal Rocco nazionale, c'è chi parla di un reality e infine si dice che la strana coppia potrebbe incidere un disco...". A breve si capirà che cosa hanno in mente i due. Ma a confermare l'indiscrezione sulla insolita collaborazione è stato proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tommaso Zorzi esono insieme inin vacanza. Cosa staranno combinando il vincitore del Grande Fratello Vip e il re dei film a luci rosse italiano? In molti se lo stanno chiedendo ma una risposta certa per ora non c'è. "Hanno un progetto ancora top secret", scrive Ivan Rota su Dagospia. "C'é chi ventila una serie di film hard gay prodotti dalnazionale, c'è chi parla di un reality e infine si dice che la strana coppia potrebbe incidere un disco...". A breve si capirà che cosa hanno in mente i due. Ma a confermare l'indiscrezione sulla insolita collaborazione è stato proprio ...

