Rivoluzione in Serie B, da oggi cambia tutto! (Di martedì 27 luglio 2021) Si può definire una vera e propria Rivoluzione quella accaduta oggi per la Serie B: dalla stagione 2021/2022 verrà introdotto il VAR. Un cambiamento epocale che rende la cadetteria sempre più proiettata al futuro. La commissione ha deciso tutto oggi durante la riunione del Consiglio federale della FIGC. Gli arbitri sono stati ormai formati e la seconda lega professionistica del nostro paese è pronta per la prima giornata di questa stagione ad accogliere il VAR. Questo quello che si legge nella nota: "Nella sua informativa, il segretario generale ha annunciato che è stata completata la formazione ...

