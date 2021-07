Ripresa economica, l’Italia supera la Germania: Pil a +4,9% nel 2021 (Di martedì 27 luglio 2021) Italia-Germania, sfida infinita: oggi anche nel campo della competizione economica. Quest’anno il nostro Paese crescerà molto più della Germania. Lo testimoniano numeri e cifre del Fondo monetario internazionale (Fmi) che ha pubblicato il nuovo World Economic Outlook. Le previsioni del rapporto, aggiornate a luglio, contengono ottime notizie per il Pil italiano che dovrebbe aumentare nel 2021 del 4,9%, dopo il crollo del 8,9% del 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Nell’arco del prossimo anno è previsto che salga del 4,2%. La locomotiva tedesca invece si fermerà su una crescita del 3,6% quest’anno e del 4,1% l’anno ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 luglio 2021) Italia-, sfida infinita: oggi anche nel campo della competizione. Quest’anno il nostro Paese crescerà molto più della. Lo testimoniano numeri e cifre del Fondo monetario internazionale (Fmi) che ha pubblicato il nuovo World Economic Outlook. Le previsioni del rapporto, aggiornate a luglio, contengono ottime notizie per il Pil italiano che dovrebbe aumentare neldel 4,9%, dopo il crollo del 8,9% del 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Nell’arco del prossimo anno è previsto che salga del 4,2%. La locomotiva tedesca invece si fermerà su una crescita del 3,6% quest’anno e del 4,1% l’anno ...

Advertising

TonusAldo : RT @Lega_Senato: Gianfranco #Rufa: É nostro compito definire un quadro normativo che favorisca il più possibile la ripresa economica del Pa… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: Pasquale #Pepe: Questo decreto guarda anche al Mezzogiorno e alle cosiddette aree interne. É un'occasione storica per acco… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: Gianfranco #Rufa: É nostro compito definire un quadro normativo che favorisca il più possibile la ripresa economica del Pa… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: Pasquale #Pepe: Questo decreto guarda anche al Mezzogiorno e alle cosiddette aree interne. É un'occasione storica per acco… - giannizacchi : @GiorgiaMeloni Tutti nella vita possono fare affermazioni non corrette. Nessuno è infallibile. Però è un dato di f… -