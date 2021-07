Riparte la produzione del Samsung Galaxy S21 FE, adesso meno lontano (Di martedì 27 luglio 2021) Il Samsung Galaxy S21 FE è tra i dispositivi più attesi del produttore asiatico, che sarebbe dovuto arrivare, almeno come si diceva, l’11 agosto, insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, cosa che non si verificherà per via della carenza mondiale di chip, che ha costretto l’OEM ad una scelta ben precisa. Il leaker Roland Quandt, ad ogni modo, ha dato buone notizie in merito alla produzione del Samsung Galaxy S21 FE, che, dopo un certo periodo di pausa, è finalmente ripresa. Qualunque fosse il problema del colosso di Seul, le criticità sono ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) IlS21 FE è tra i dispositivi più attesi del produttore asiatico, che sarebbe dovuto arrivare, alcome si diceva, l’11 agosto, insieme ai pieghevoliZ Fold 3 e Z Flip 3, cosa che non si verificherà per via della carenza mondiale di chip, che ha costretto l’OEM ad una scelta ben precisa. Il leaker Roland Quandt, ad ogni modo, ha dato buone notizie in merito alladelS21 FE, che, dopo un certo periodo di pausa, è finalmente ripresa. Qualunque fosse il problema del colosso di Seul, le criticità sono ...

