Rinascita post Covid: musei gratis ai volontari lombardi della Protezione civile (Di martedì 27 luglio 2021) La Rinascita post Covid passa anche per l’arte e i musei attraverso l’iniziativa ‘La cultura per la ripresa’. La Giunta di Regione lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, di concerto con Stefano Bruno Galli (Autonomia e cultura) e Pietro Foroni (Protezione civile) ha approvato una convenzione che consentirà ai volontari, funzionari e operatori della Protezione civile, di accedere a 160 musei in tutta la lombardia e in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021) Lapassa anche per l’arte e iattraverso l’iniziativa ‘La cultura per la ripresa’. La Giunta di Regionea, su proa dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, di concerto con Stefano Bruno Galli (Autonomia e cultura) e Pietro Foroni () ha approvato una convenzione che consentirà ai, funzionari e operatori, di accedere a 160in tutta laa e in ...

