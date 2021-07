Riforma Cartabia, Fico boccia gli emendamenti di Forza Italia sull’abuso d’ufficio: ora il voto in commissione (Di martedì 27 luglio 2021) Inizia quello che potrebbe essere il giorno decisivo per la Riforma della giustizia. In mattinata Giuseppe Conte si è recato alla Camera per incontrare i deputati del Movimento 5 stelle e sondare gli animi. “Oggi sarò a confronto con i rappresentanti del Movimento nelle commissioni parlamentari”, ha detto l’ex premier uscendo dalla sua abitazione nel centro di Roma. Ieri Conte ha ottenuto da Mario Draghi e Marta Cartabia un’apertura alle sue richieste: nessuna improcedibilità nei giudizi su reati di mafia e terrorismo. Dai 5 stelle filtrava ottimismo, anche se i deputati sono in attesta del testo dell’eventuale emendamento di modifica della legge: “Perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Inizia quello che potrebbe essere il giorno decisivo per ladella giustizia. In mattinata Giuseppe Conte si è recato alla Camera per incontrare i deputati del Movimento 5 stelle e sondare gli animi. “Oggi sarò a confronto con i rappresentanti del Movimento nelle commissioni parlamentari”, ha detto l’ex premier uscendo dalla sua abitazione nel centro di Roma. Ieri Conte ha ottenuto da Mario Draghi e Martaun’apertura alle sue richieste: nessuna improcedibilità nei giudizi su reati di mafia e terrorismo. Dai 5 stelle filtrava ottimismo, anche se i deputati sono in attesta del testo dell’eventuale emendamento di modifica della legge: “Perché ...

Advertising

agorarai : 'Non voterò la fiducia sulla Riforma Cartabia; quello del governo è un atteggiamento inaccettabile, le riforme stru… - petergomezblog : Riforma Cartabia, il parere del Csm slitta al 5 agosto: tardi per la discussione alla Camera. La ministra aveva spi… - fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Cascini (Area): “Metà dei processi in fumo, è matematica. Il Governo non metta la fiducia prima d… - Italia_Notizie : Riforma Cartabia, Fico boccia emendamenti di Forza Italia: ora il voto in commissione. Conte: “Oggi sarò al confron… - diacovincenzo : RT @erretti42: Letta ha dichiarato che è fiducioso sul buon esito della Riforma Cartabia in relazione alla definizione degli “aggiustamenti… -