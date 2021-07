Riforma Cartabia, Fico boccia emendamenti di Forza Italia: ora il voto in commissione. Conte: “Oggi sarò al confronto coi parlamentari” (Di martedì 27 luglio 2021) Inizia quello che potrebbe essere il giorno decisivo per la Riforma della giustizia. In giornata Giuseppe Conte sarà alla Camera per incontrare i deputati del Movimento 5 stelle e sondare gli animi. – “Oggi sarò a confronto con i rappresentanti del Movimento nelle commissioni parlamentari”, ha detto l’ex premier uscendo dalla sua abitazione nel centro di Roma. Ieri Conte ha ottenuto da Mario Draghi e Marta Cartabia un’apertura alle sue richieste: nessuna improcedibilità nei giudizi su reati di mafia e terrorismo. Dai 5 stelle filtrava ottimismo, anche se i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Inizia quello che potrebbe essere il giorno decisivo per ladella giustizia. In giornata Giuseppesarà alla Camera per incontrare i deputati del Movimento 5 stelle e sondare gli animi. – “con i rappresentanti del Movimento nelle commissioni”, ha detto l’ex premier uscendo dalla sua abitazione nel centro di Roma. Ieriha ottenuto da Mario Draghi e Martaun’apertura alle sue richieste: nessuna improcedibilità nei giudizi su reati di mafia e terrorismo. Dai 5 stelle filtrava ottimismo, anche se i ...

Advertising

agorarai : 'Non voterò la fiducia sulla Riforma Cartabia; quello del governo è un atteggiamento inaccettabile, le riforme stru… - petergomezblog : Riforma Cartabia, il parere del Csm slitta al 5 agosto: tardi per la discussione alla Camera. La ministra aveva spi… - fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Cascini (Area): “Metà dei processi in fumo, è matematica. Il Governo non metta la fiducia prima d… - nexoslaika : RT @BracaliM: Ho una domanda che mi frulla in testa: ma se #Draghi e #Cartabia dopo le pressioni di #Conte e del #M5S cambiano la riforma r… - Daviderel4 : RT @EmilianaCarifi: Manifestazioni ovunque contro il green pass! Nessuna manifestazione contro la riforma della giustizia Cartabia! Ma avet… -