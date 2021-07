Ricoveri e decessi salgono ancora: bollettino e variante Delta, cos'è cambiato col vaccino (Di martedì 27 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia rimane sotto controllo, sebbene la diffusione variante Delta stia comportando un aumento dei contagi e soprattutto un inversione del trend ospedaliero. Il bollettino di oggi, martedì 27 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.522 contagiati, 2.418 guariti e 24 morti a fronte di 241.890 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso all'1,9 per cento (-1,7 rispetto a ieri, che era molto alto a causa dello scarso numero di test). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane bassa anche se da diversi giorni il trend si è invertito: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia rimane sotto controllo, sebbene la diffusionestia comportando un aumento dei contagi e soprattutto un inversione del trend ospedaliero. Ildi oggi, martedì 27 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.522 contagiati, 2.418 guariti e 24 morti a fronte di 241.890 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso all'1,9 per cento (-1,7 rispetto a ieri, che era molto alto a causa dello scarso numero di test). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane bassa anche se da diversi giorni il trend si è invertito: ...

Advertising

TgrRaiTrentino : Trentotto nuovi positivi, nessun decesso e rianimazioni vuote in Trentino Non ci sono nuovi ricoveri ospedalieri co… - borghi_claudio : Partiamo da questa tabella dell'ISS che indica per fasce di età i ricoveri e i decessi per covid nello scorso mese.… - chedisagio : Continuo a non occuparmi più del numero dei contagi, tenendo bene sotto controllo ricoveri ospedalieri, terapie int… - quotidianoweb : RT @LAltravoce: Quasi 100 ricoveri nelle ultime 24 ore, in calo il tasso di positività #CoronaVirus #COVID19 - ilquotidianoweb : RT @LAltravoce: Quasi 100 ricoveri nelle ultime 24 ore, in calo il tasso di positività #CoronaVirus #COVID19 -