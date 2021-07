Ricoverata la sorella di Cristiano Ronaldo | “Ho il Covid | ma sto reagendo bene”

Advertising

Gazzetta_it : Covid, la sorella di Ronaldo ricoverata con la polmonite. Il post: “Non ero vaccinata” - sportface2016 : #CristianoRonaldo, la sorella Katia ricoverata: 'Sto reagendo bene' - LeBombeDiVlad : ?? La sorella di #CristianoRonaldo in ospedale per una polmonite ???? Lo ha reso noto proprio #KatiaAveiro sui propri… - misorecordsuk : Covid, la sorella di Cristiano Ronaldo ricoverata con una polmonite #Juve #Juventus - Giacomo_Valenti : RT @Gazzetta_it: Covid, la sorella di Ronaldo ricoverata con la polmonite. Il post: “Non ero vaccinata” -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverata sorella

Ladi Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, è in ospedale da venerdì a Funchal per una polmonite successiva al contagio da Covid, a cui è risultata positiva dieci giorni fa. Lo ha annunciato lei ...Commenta per primo Katia Aveiro,di Cristiano Ronaldo, èin ospedale per Covid . 44 anni, cantante, Katia ha raccontato il tutto su Instagram , con la malattia che è peggiorata dopo 6 giorni di isolamento ...Ricoverata la sorella di Cristiano Ronaldo, positiva dal 17 luglio: "Ho il Covid, ma sto reagendo bene", ha detto ...Positiva al Covid dallo scorso 17 luglio, la sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, è ricoverata in ospedale da venerdì. A renderlo noto è stata lei stessa, su Instagram. "Per rispetto verso chi ...