Ricky e Barabba: tutto quello che c'è da sapere sul film (Di martedì 27 luglio 2021) Ricky e Barabba: trama, cast e streaming del film su Rete 4 Questa sera, martedì 27 luglio 2021, su Rete 4 va in onda il film Ricky e Barabba, divertente commedia del 1992, diretta ed interpretata da Christian De Sica, con Renato Pozzetto. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming il film. Trama Ricky Morandi, prossimo al fallimento (ha perso in un anno 40 miliardi), tenta di suicidarsi, impiccandosi ad un ponte, ma viene salvato per caso dal barbone Barabba, sporco e maleodorante, il quale riesce ad imporgli la sua ...

