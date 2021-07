Revenge porn e uso illecito dei social, a Bari in cinque mesi 130 richieste di aiuto raccolte dallo sportello di Gens Nova (Di martedì 27 luglio 2021) Foto intime o personali diffuse impropriamente all'insaputa delle vittime, ricatti a sfondo sessuale, uso illecito dei social: tante le richieste di aiuto raccolte in pochi mesi dallo sportello d'... Leggi su baritoday (Di martedì 27 luglio 2021) Foto intime o personali diffuse impropriamente all'insaputa delle vittime, ricatti a sfondo sessuale, usodei: tante lediin pochid'...

Sunshin79584540 : RT @watashiwasimona: denis dosio è lo stesso che ha fatto revenge porn alla sua ex ragazza ed è contro l’aborto quindi il fatto che voti sa… - TommyNumberOne1 : RT @watashiwasimona: denis dosio è lo stesso che ha fatto revenge porn alla sua ex ragazza ed è contro l’aborto quindi il fatto che voti sa… - callvmexaurora : RT @watashiwasimona: denis dosio è lo stesso che ha fatto revenge porn alla sua ex ragazza ed è contro l’aborto quindi il fatto che voti sa… - _mitzi13 : RT @watashiwasimona: denis dosio è lo stesso che ha fatto revenge porn alla sua ex ragazza ed è contro l’aborto quindi il fatto che voti sa… - valletattica : RT @watashiwasimona: denis dosio è lo stesso che ha fatto revenge porn alla sua ex ragazza ed è contro l’aborto quindi il fatto che voti sa… -