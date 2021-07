Restauri in Libano | reperti vitrei romani da riassemblare

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 27 luglio 2021) Una selezione di vasellame in vetro romano, danneggiato durante l’esplosione del 4 agosto scorso al porto di Beirut sarà recuperata. Annunciati iinche coinvolgono il British museum e TEFAF in un progetto di ripristino dei contenitori antichi. Archeologia in: Italia partecipa alle ricerche Come si svolgeranno iin? Le