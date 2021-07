Responsible Eyewear Collection | i nuovi occhiali da sole Ferragamo sostenibili

Advertising

FashionluxuryI : RESPONSIBLE EYEWEAR COLLECTION Debutta la linea eyewear responsabile di Ferragamo: nuovi modelli di occhiali donna… -

Ultime Notizie dalla rete : Responsible Eyewear

MF Fashion

Debutta infatti la linea di occhiali da sole donnaCollection. La prima lineasostenibile di Ferragamo Nella collezione due nuovi modelli, in sette declinazioni di colore ...The Scotch&Soda collections include menswear, womenswear, kidswear, denim,, fragrances and ... From the Summer 2022 collection onwards, Scotch & Soda'smaterials standard will be a ...Ferragamo ha lanciato sul mercato Responsible Eyewear Collection, collezione di occhiali da sole da donna a basso impatto ambientale.La collezione di occhialeria prodotta da Eastman e Marchon è realizzata con una bioplastica a base di materiali riciclati da processi industriali. Il gruppo ha registrato un'ottima performance nel pri ...