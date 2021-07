Regione Campania, De Luca: Tutti vaccinati nelle scuole altrimenti non le riapriamo (Di martedì 27 luglio 2021) “L’obiettivo è aprire in presenza l’anno scolastico, ma occorre vaccinare Tutti. Bisogna vaccinarsi, altrimenti noi le scuole non le apriamo”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo all’inaugurazione del nuovo percorso archeologico d’epoca romana nel Rione Terra di Pozzuoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) “L’obiettivo è aprire in presenza l’anno scolastico, ma occorre vaccinare. Bisogna vaccinarsi,noi lenon le apriamo”. Lo ha detto Vincenzo De, presidente della, intervenendo all’inaugurazione del nuovo percorso archeologico d’epoca romana nel Rione Terra di Pozzuoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

