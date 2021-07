Regione | bilancio | Bocci Pd | «Approvato l’invito alla Giunta a stanziare i fondi per il gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza»

Advertising

Maxdero : Nel bilancio regionale 8 milioni extra per la comunicazione. È evidente che Regione Lombardia abbia necessità di ri… - fattoquotidiano : Otto milioni di euro. È l’extra-budget che la giunta di Attilio Fontana ha chiesto di inserire nel prossimo bilanci… - blogsicilia : #notizie #sicilia Regione senza soldi, stop in commissione alle variazioni di bilancio mentre Confindustria chiede… - LiguriaConsReg : #Consigliolig Esame degli emendamenti all'Assestamento al Bilancio di previsione - LiguriaConsReg : #Consigliolig Avviato il dibattito relativo all'Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023. Interviene Luca G… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione bilancio

Bizjournal.it - Liguria

... 27 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori, 3 casi di ... Non ci sono decessi e ildei morti resta fermo a 2.514. Gli attualmente positivi (...Un'esplosione in un impianto chimico a Leverkusen , nellatedesca del Nordreno - Vestfalia , ha fatto scattare l'allarme in tutta l'area: la ... Ilè di 2 vittime, 31 persone sono ...«Altre Regioni sono già attive con fondi complementari alle risorse destinate a questo scopo dallo Stato. Un impegno, proprio in virtù del fatto che è tutto previsto dal Piano quadriennale, ci auguria ...Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 23 voti favorevoli e 16 contrari, il Rendiconto generale per l’anno finanziario 2020. Respinti, ...