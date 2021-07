Regé-Jean Page sarà il protagonista del reboot del film Il Santo (Di martedì 27 luglio 2021) Il Santo ritornerà sugli schermi cinematografici e il ruolo del protagonista nel progetto della Paramount è stato affidato a Regé-Jean Page. Il Santo tornerà sugli schermi cinematografici con un nuovo film e il protagonista sarà Regé-Jean Page, la star di Bridgerton. Il progetto verrà realizzato per Paramount Pictures e a scrivere la sceneggiatura sarà Kwame Kwei-Armah. Per ora lo studio non ha svelato se alla regia del nuovo film ci sarà ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 luglio 2021) Ilritornerà sugli schermi cinematografici e il ruolo delnel progetto della Paramount è stato affidato a. Iltornerà sugli schermi cinematografici con un nuovoe il, la star di Bridgerton. Il progetto verrà realizzato per Paramount Pictures e a scrivere la sceneggiaturaKwame Kwei-Armah. Per ora lo studio non ha svelato se alla regia del nuovoci...

No Time To Die: il nuovo mini trailer ti ricorda che 'Bond Is Back' Quindi la domanda che tutti si fanno è: chi sarà il prossimo James Bond? Da Tom Hardy a Henry Cavill , passando per Harry Styles e Regé - Jean Page , ci sono un sacco di candidati che ...

