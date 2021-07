Reddito di cittadinanza, nuovo limite per il prelievo di contanti (Di martedì 27 luglio 2021) Il Reddito di cittadinanza cambia e si rinnova: cambiano i limiti per i prelievi di contante e di fatto cessa di essere corrisposto ad un unico componente per l’intero importo spettante al nucleo familiare cui appartiene, ma diventa un Reddito individuale. Ciò vuol dire che ogni componente che abbia raggiunto i 18 anni di età può richiedere una card e ricevere la propria quota dell’importo totale a cui ha diritto la famiglia sulla propria carta Postamat. Ricordiamo che in ogni caso, il Reddito di cittadinanza può essere diviso se l’importo spettante al nucleo è superiore ai 200 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Ildicambia e si rinnova: cambiano i limiti per i prelievi di contante e di fatto cessa di essere corrisposto ad un unico componente per l’intero importo spettante al nucleo familiare cui appartiene, ma diventa unindividuale. Ciò vuol dire che ogni componente che abbia raggiunto i 18 anni di età può richiedere una card e ricevere la propria quota dell’importo totale a cui ha diritto la famiglia sulla propria carta Postamat. Ricordiamo che in ogni caso, ildipuò essere diviso se l’importo spettante al nucleo è superiore ai 200 ...

Advertising

VittorioSgarbi : La 'genialata' di quei nullafacenti dei 5 stelle: premiare i furbi. Soldi a pioggia per farsi votare in massa. Il r… - petergomezblog : #Conte: Giù le mani dal reddito di cittadinanza. A #Draghi chiedo posizione chiara. #Renzi? Quando si firmano cont… - Mov5Stelle : 'Non sorprendono le dichiarazioni di chi propone referendum per cancellare reddito e pensioni di cittadinanza per m… - mircodibasilio : RT @unoscribacchino: “Mentre lasciavano a casa, senza lavoro, circa un centinaio di dipendenti, prelevavano soldi dalle casse aziendali”.… - fabioberlaa : @SilvyTricot Ridicola sei AHAHHAHA 'buona famiglia' poi sicuramente prenderai il reddito di cittadinanza illegalmen… -