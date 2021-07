Recensione Chernobylite | gli orrori del disastro nucleare

Leggi su tuttotek

(Di martedì 27 luglio 2021) In questadivi racconteremo di questo interessante titolo che si ispira a grandi classici come S.T.A.L.K.E.R. Ildi Chernobyl avvenuto negli anni ’80 è sicuramente uno dei più tragici eventi rimasti impressi nella storia. A distanza di molti anni l’atmosfera delle aree abbandonate intorno alla centraleormai in disuso hanno stuzzicato la mente di molti creativi, tra film e videogiochi, e tra questi c’è anche il team di sviluppo polacco dei The Farm 51, che hanno creato, nuovo survival horror con elementi da RPG che andremo ad analizzare in questa ...