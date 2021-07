Reazione a Catena, Marco Liorni sbianca. Dietro le quinte, il raptus di Loredana sullo sgabello (Di martedì 27 luglio 2021) Finisce Reazione a Catena, il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni. Una puntata che si chiude con una festa per i nuovi campioni. Si tratta dei I Dietro le quinte - ossia Loredana, Chiara e Davide, mamma e figli. Arrivano all'ultimo step del gioco con meno di 5.000 euro, ma vincono riuscendo a tornare a casa con la parola vincente. Loredana salta dallo sgabello quando Marco Liorni comunica la vittoria. Una vera e propria novità, un cambiamento di vita e un grande risultato raggiunto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Finisce, il game show di Rai1 condotto da. Una puntata che si chiude con una festa per i nuovi campioni. Si tratta dei Ile- ossia, Chiara e Davide, mamma e figli. Arrivano all'ultimo step del gioco con meno di 5.000 euro, ma vincono riuscendo a tornare a casa con la parola vincente.salta dalloquandocomunica la vittoria. Una vera e propria novità, un cambiamento di vita e un grande risultato raggiunto. ...

Advertising

pizzaandbeer_ : RT @inheartoflouis: reazione a catena zorpo - CouchPotato7 : @LUCARAIMO1 Ultimamente sto un po' incasinata?? in realtà avevo messo tipo il timer alla tv ma non ho fatto in tempo… - Maria67509026 : RT @inheartoflouis: reazione a catena zorpo - LBCR98 : RT @inheartoflouis: reazione a catena zorpo - tu6gay : @ghostofstvrk @arminvhrs @slutforyeji stiamo giocando a reazione a catena -