Raid in Viale Italia, Casanova si avvale della facoltà di non rispondere (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ciro Casanova si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del GIP. Il 55enne di Avellino è accusato di tentato omicidio plurimo e la detenzione e porto illegale di arma da sparo. L'episodio si è verificato lo scorso 7 luglio in Viale Italia. Quella notte Gianluca e Ettore Ferrara, padre e figlio, insieme ad Ivan Santamaria furono attinti da colpi d'arma da fuoco mentre erano in Viale Italia. A sparare, secondo l'accusa, fu il 55enne che impugnò la pistola e poi premuto il grilletto. L'uomo, assistito ...

