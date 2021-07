Quest’anno niente fiera del levante. Era successo solo durante la guerra Bari, l'annuncio dell'ente (Di martedì 27 luglio 2021) “Una decisione essenzialmente legata alla scarsa adesione delle aziende per le difficoltà finanziarie, per la mancanza di materie prime e di prodotti disponibili, in conseguenza delle ripetute restrizioni adottate dai governi per contenere la pandemia. Un quadro che rispecchia perfettamente la situazione in cui versano migliaia di piccole e medie aziende/imprese in grandissima difficoltà”. Stralcio del comunicato con cui l’ente Nuova fiera annuncia che la campionaria dinari Quest’anno non si terrà. Sarebbe stata l’ottantacinquesima edizione. solo nel ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 luglio 2021) “Una decisione essenzialmlegata alla scarsa adesionee aziende per le difficoltà finanziarie, per la mancanza di materie prime e di prodotti disponibili, in conseguenzae ripetute restrizioni adottate dai governi per contenere la pandemia. Un quadro che rispecchia perfettamla situazione in cui versano migliaia di piccole e medie aziende/imprese in grandissima difficoltà”. Stralcio del comunicato con cui l’Nuovaannuncia che la campionaria dinarinon si terrà. Sarebbe stata l’ottantacinquesima edizione.nel ...

Advertising

Carlacsrol : @liliaragnar Non poteva che essere cosi, io quest'anno niente ferie stiamo a casa. Mettiamola cosi risparmio?????? - hermmalfy : @HELLEVANT3R si praticamente la Rai quest’anno non ha i diritti di niente - starsouis : E niente quest’anno non ce la facciamo proprio a vincere le finali eh solo argenti per noi - comaita : @ilpost La butto lì: la biles non vince niente quest'anno. - ilmarchesedelG6 : quest'anno niente fantacalcio, sono andato in 'pensione' -

Ultime Notizie dalla rete : Quest’anno niente La mazurka è finita, dopo 11 anni niente balli al palchetto in piazza d'Armi La Stampa