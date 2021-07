Quali saranno i costi della normativa europea sull’Intelligenza artificiale? (Di martedì 27 luglio 2021) (foto: Commissione europea)La normativa europea sull’Intelligenza artificiale (Ai Act) potrebbe portare all’Unione una perdita di circa 31 miliardi di euro nei prossimi 5 anni e causare una riduzione del 20% degli investimenti in queste tecnologie. Ancora prima dell’approvazione del nuovo Artificial Intelligence Act, proposto ad aprile dalla Commissione europea, il centro di ricerca Centre for Data Innovation ha pubblicato una serie di previsione sui costi che il regolamento potrebbe comportare una volta in vigore. Il progetto europeo, se approvato, sancirà la nascita ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) (foto: Commissione)La(Ai Act) potrebbe portare all’Unione una perdita di circa 31 miliardi di euro nei prossimi 5 anni e causare una riduzione del 20% degli investimenti in queste tecnologie. Ancora prima dell’approvazione del nuovo Artificial Intelligence Act, proposto ad aprile dalla Commissione, il centro di ricerca Centre for Data Innovation ha pubblicato una serie di previsione suiche il regolamento potrebbe comportare una volta in vigore. Il progetto europeo, se approvato, sancirà la nascita ...

