Prova a mordere l'orecchio dell'avversario: il marocchino Baalla come Mike Tyson (VIDEO) (Di martedì 27 luglio 2021) Youness Baalla come Mike Tyson, in versione olimpica. Il pugile marocchino ha Provato ad azzannare l'orecchio del suo avversario, il neozelandese David Nyika, durante il terzo e ultimo round dell'incontro (poi perso) dei sedicesimi dei pesi massimi. Una scena che ha immediatamente riportato alla mente il famigerato morso di Mike Tyson all'orecchio di Evander Holyfield 24 anni fa. Morocco's Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand's David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S

