Property Managers | la Regione Toscana scongiuri zona gialla o turismo rischia ko

(Di martedì 27 luglio 2021) “La politica deve fare le scelte che servono per aumentare del 15% i posti in terapia intensiva, già da questa o dalla prossima settimana. Se lafinisse in, per l’economia sarebbe un disastro”. Lo dichiara Alessandra Signori, referentediItalia. “Questa è un’estate di boom di prenotazioni. Sulla costa ci sono picchi da pre-covid, e forse di più – spiega – Anche nelle città d’arte c’è una forte ripresa. Rispetto al 2019 siamo ancora sotto di un 20%, ma il segnale è più che incoraggiante. Ecco, in questo contesto, bisogna ricordare che, per ...

Advertising

ItaliacheAmo : Nel mese di giugno il #turismo residenziale #extralberghiero in #Italia ha iniziato a vedere la luce in fondo al tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Property Managers

La Prima Pagina

... Naya, REA Group, Akaris Global Partners, and one of Malaysia's largest asset; REA Group ... ('PropertyGuru' or 'the Company'), Southeast Asia's leadingtechnology ('PropTech') company ...... è questa la fotografia scattata da Otex, primo osservatorio sul turismo residenziale extralberghiero in Italia promosso dall'associazioneItalia, che ha analizzato le prenotazioni ..."La politica deve fare le scelte che servono per aumentare del 15% i posti in terapia intensiva, già da questa o dalla prossima settimana. Se la regione ...Nel mese di giugno il turismo residenziale extralberghiero in Italia ha iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia, ma sarà ancora lunga ...