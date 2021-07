Produzione in volumi elevati di YES EcoCoat™ per aiutare il cliente a soddisfare un grande contratto stipulato con i NIH riguardante dispositivi per test rapidi di screening degli anticorpi per COVID (Di martedì 27 luglio 2021) FREMONT, California, 26 luglio 2021 /PRNewswire/



YES(Yield Engineering Systems, Inc.), uno dei principali produttori di apparecchiature di processo per il packaging avanzato dei semiconduttori, le scienze della vita e le applicazioni "More-than-Moore", ha annunciato oggi che uno dei propri clienti ha ottenuto una commessa per un importo di svariati milioni di dollari dai National Institutes of Health statunitensi per la Produzione di un nuovo dispositivo per test COVID per la distribuzione di massa. Tale contratto è stato possibile grazie all'iniziativa Rapid Acceleration of Diagnostics (RADxSM) lanciata dai ...

