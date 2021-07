“Prodotto alimentare richiamato”. Coop, il provvedimento su un lotto: “Ossido di etilene oltre i limiti” (Di martedì 27 luglio 2021) Attenzione per tutti coloro che mangiano le fette biscottate senza glutine della Coop. L’azienda infatti ha richiamato un lotto del proprio marchio BeneSì perché “contiene Ossido di etilene superiore al limite di legge in un ingrediente”. Le suddette fette biscottate senza glutine sono vendute in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 1082 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 23/11/2021 (codice EAN 8001120937308). La Coop fa sapere che il Prodotto richiamato è già stato ritirato dalla vendita a scopo precauzionale e che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Attenzione per tutti coloro che mangiano le fette biscottate senza glutine della. L’azienda infatti haundel proprio marchio BeneSì perché “contienedisuperiore al limite di legge in un ingrediente”. Le suddette fette biscottate senza glutine sono vendute in confezioni da 250 grammi con il numero di1082 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 23/11/2021 (codice EAN 8001120937308). Lafa sapere che ilè già stato ritirato dalla vendita a scopo precauzionale e che ...

