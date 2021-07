Primo Reggiani diventa papà | chi è la compagna Federica Pacchiarotti

(Di martedì 27 luglio 2021) Grande gioia per, che tra qualche settimana diventeràper la prima volta. Al suo fianco, la: i due stanno insieme da un paio d’anni, e sono felicissimi di allargare la famiglia. In questi caldi giorni d’estate, l’attore ha voluto annunciare la lieta novella ai suoi fan. Tra le sue storie di Instagram, ha condiviso una splendida foto proveniente dal profilo di. Si tratta di uno scatto che ritrae la coppia al mare, e non passa certo inosservato il bellissimo pancione della. Giunta alla ...

DonnaGlamour : Primo Reggiani in attesa del suo primo figlio: svelato il sesso del bambino? - zazoomblog : Primo Reggiani diventa papà Federica è già al settimo mese di gravidanza - #Primo #Reggiani #diventa #Federica - ZiaFraa : Primo Reggiani diventa papà e io divento triste. - disastrodal92 : @1aetorod9 Con primo reggiani - disastrodal92 : @cmqgloria SI GLO SU ITALIA 1 LO DAVANO CON PRIMO REGGIANI -

Ultime Notizie dalla rete : Primo Reggiani

Sky Tg24

L'attore è in attesa di diventare papà del suofiglio, in molti attendono di conoscere il sesso del bambino e forse un indizio su Instagram lo rivelae Federica Pacchiarotti aspettano un bambino. La notizia viene annunciata tramite una foto su Instagram del profilo di lei con un bellissimo pancione e un sorriso luminoso. Ad oggi ...figlio in arrivo per l'attore romano e la compagna, totalmente estranea al mondo dello ...Sette nuovi soci e tanti volontari per salvare la società. Il presidente Afro Torri: «E ora il nostro primo campo estivo» ...Primo Reggiani fidanzata: l'attore è in attesa del primo figlio dalla compagna Federica Pacchiarotti. Il loro amore è sbocciato nel 2019 ...