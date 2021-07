Primi test superati per SocialTruth, sistema anti fake news che classifica attendibilità notizie (Di martedì 27 luglio 2021) Si sono concluse le prime due fasi di test per il progetto SocialTruth, il motore che analizza le notizie on line e ne classifica e certifica l’affidabilità. SocialTruth è un progetto europeo multiculturale e multidisciplinare ideato e sviluppato da un consorzio internazionale di 11 partner, guidato dall’ICCS di Atene. L’obiettivo di SocialTruth è analizzare la notizia classificandone l’attendibilità, al fine di rendere più sicura e affidabile la diffusione delle informazioni online. Dopo due anni di lavoro del team, ora i partner coinvolti nelle ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Si sono concluse le prime due fasi diper il progetto, il motore che analizza leon line e nee certifica l’affidabilità.è un progetto europeo multiculturale e multidisciplinare ideato e sviluppato da un consorzio internazionale di 11 partner, guidato dall’ICCS di Atene. L’obiettivo diè analizzare la notiziandone l’, al fine di rendere più sicura e affidabile la diffusione delle informazioni online. Dopo due anni di lavoro del team, ora i partner coinvolti nelle ...

Advertising

zazoomblog : Primi test superati per SocialTruth sistema anti fake news che classifica attendibilità notizie - #Primi #superati… - TV7Benevento : Primi test superati per SocialTruth, sistema anti fake news che classifica attendibilità notizie... - Adnkronos : Quasi il 90% delle notizie 'vere' è stato correttamente identificato come affidabile, mentre il tasso di riconoscim… - zazoomblog : Primi test superati per SocialTruth sistema anti fake news che classifica attendibilità notizie - #Primi #superati… - ag_notizie : Calcio Eccellenza, i calciatori dell'Unitas Sciacca già in campo per la fase preparatoria: sono tra i primi ad avvi… -