Pre vertice Fao, Patuanelli: “Lontani da fame zero ma al centro nostra agenda” (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – “Potremmo chiamarlo vertice del popolo. Siamo ancora Lontani dalla fame zero ma il G20 ha messo questo obiettivo al centro della propria agenda”: così il Ministro delle Politiche agricole e alimentari Stefano Patuanelli al pre-vertice Fao sui sistemi alimentari, indicando quattro obiettivi: eradicare la povertà, promuovere una agricoltura sostenibile, maggiore consapevolezza dei consumi e tutela dei modelli legati al territorio”. Nel corso dell’evento a Roma il Ministro ha sottolineato che “la dieta mediterranea, oltre a essere un elenco di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – “Potremmo chiamarlodel popolo. Siamo ancoradallama il G20 ha messo questo obiettivo aldella propria”: così il Ministro delle Politiche agricole e alimentari Stefanoal pre-Fao sui sistemi alimentari, indicando quattro obiettivi: eradicare la povertà, promuovere una agricoltura sostenibile, maggiore consapevolezza dei consumi e tutela dei modelli legati al territorio”. Nel corso dell’evento a Roma il Ministro ha sottolineato che “la dieta mediterranea, oltre a essere un elenco di ...

