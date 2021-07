PON, avviso realizzazione reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Da oggi e fino al 14 settembre le domande (Di martedì 27 luglio 2021) avviso pubblico PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021)pubblico PON per ladi. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : PON, avviso realizzazione reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Da oggi e fino al 14 settembre le domande - USR_Sicilia : PON FSE/FdR Avviso 9707/2021 “Apprendimento e socialità”: Pubblicate le nuove integrazioni delle autorizzazioni per… - AniefTorino : PON- Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Promethean_IT : Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione l’Avviso n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali c… - USR_Sicilia : PON FESR Avviso 20480 del 20-7-2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”: Pubblicato il Manuale per rich… -