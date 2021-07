Pokémon GO | guida ufficiale agli eventi di agosto

Leggi su tuttotek

(Di martedì 27 luglio 2021) Ecco le istruzioni per l’uso ufficiali di Niantic: glididiGO sono parecchi, ma li abbiamo raccolti in unaAbbiamo unadi Niantic per glididiGO, grazie all’ultimo post sul blog dell’app. Sono in arrivo Megaraid e Ultrabonus, e la “scoperta straordinaria” per la ricerca sul campo del mese non è che un antipasto. Dalle dieci di sera di domenica 1fino alla stessa ora di mercoledì 1 settembre, potrete incontrare un Chimecho che vi frutterà il ...