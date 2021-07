PNRR, innovazione: le richieste degli under 40 al Governo (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Parametri chiari che definiscano il concetto di sostenibilità e range entro i quali muoversi; adeguamento alle direttive UE per l’economia circolare ed essere competitivi con gli altri Paesi; controllo chiaro del green washing per il mondo aziendale; i problemi del fast fashion e la necessità di riconvertire il mondo della moda alla sostenibilità; formare i destination manager per la gestione dei flussi turistici; partenariati pubblico-privato nella cultura per gli under 40: queste alcune delle richieste emerse dai 4 giorni di consultazioni di alcune delle eccellenze imprenditoriali under 40 con Emanuela Rossini, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Parametri chiari che definiscano il concetto di sostenibilità e range entro i quali muoversi; adeguamento alle direttive UE per l’economia circolare ed essere competitivi con gli altri Paesi; controllo chiaro del green washing per il mondo aziendale; i problemi del fast fashion e la necessità di riconvertire il mondo della moda alla sostenibilità; formare i destination manager per la gestione dei flussi turistici; partenariati pubblico-privato nella cultura per gli40: queste alcune delleemerse dai 4 giorni di consultazioni di alcune delle eccellenze imprenditoriali40 con Emanuela Rossini, ...

Zootecnia, OICB: "Settore sia protagonista nel Pnrr. Filiera vale 40 miliardi" ... i cui fondi possono arrivare sia dal Pnrr che dalla Pac. Bene, quindi " sottolinea l'... in logistica agroalimentare, irrigazione, innovazione della meccanizzazione, contratti di filiera e di distretto,...

Draghi vede Cirio, Appendino e Rossomando su Pnrr Incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca di Torino Chiara Appendina e la vicepresidente del Senato Anna Rossomando che è la p ...

