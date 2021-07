PlayStation, Xbox e la corsa alle acquisizioni: per l'ex CEO di Sony 'sono dannose per gli affari' (Di martedì 27 luglio 2021) L'ex CEO di Sony Shawn Layden ha parlato in una lunga intervista del mondo dei videogiochi, sottolineando come le recenti acquisizioni, in particolare da PlayStation e Xbox, non gioveranno al business. In questo periodo sono state molte le acquisizioni, sia da parte di PlayStation con Housemarque che Microsoft con l'acquisizione di Zenimax ma non solo. Ricordiamo inoltre Epic Games e Tencent che hanno acquisito studi più piccoli. Layden dal canto suo ha dichiarato che queste acquisizioni sono una cosa non propriamente positiva: "Il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) L'ex CEO diShawn Layden ha parlato in una lunga intervista del mondo dei videogiochi, sottolineando come le recenti, in particolare da, non gioveranno al business. In questo periodostate molte le, sia da parte dicon Housemarque che Microsoft con l'acquisizione di Zenimax ma non solo. Ricordiamo inoltre Epic Games e Tencent che hanno acquisito studi più piccoli. Layden dal canto suo ha dichiarato che questeuna cosa non propriamente positiva: "Il ...

