Piera Maggio si sfoga sui social: "A te che sai e non parli" (Di martedì 27 luglio 2021) Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa Denise Pipitone sollecita chi sa dov'è finita sua figlia a parlare, e lo fa sui suoi social. Piera Maggio, ormai distrutta dalla scomparsa della figlia, avvenuta nel settembre 2004, quando la piccola aveva solo 4 anni, sui social invita a parlare chi è a conoscenza di dov'è Denise Pipitone ora. Piera infatti scrive un breve testo in stampatello sul suo profilo di Facebook come se si rivolgesse a qualcuno in particolare. "Gli occhi di Denise ti perseguiteranno sempre !! dico proprio a te ! tu che sai e non ...

