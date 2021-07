Piano di Zona, costituito nuovo ambito S4. (Di martedì 27 luglio 2021) avvenuta quest'oggi, presso il Comune di Battipaglia, la sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano, e finalizzata alla costituzione del ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 27 luglio 2021) avvenuta quest'oggi, presso il Comune di Battipaglia, la sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano, e finalizzata alla costituzione del ...

Advertising

emergenzavvf : In scala fino al 3º piano di un palazzo per salvare un cagnolino incastrato con gli arti inferiori alla ringhiera d… - CaproRoco : @ItalObserver @Gitro77 @AntonelloZedda Sì, è normale, come sono state normali altre epidemie, e come sono normali i… - RTAlive1 : Nocera, Piano di zona: ricorso contro l'avviso pubblico - angheluruju11 : RT @Roma_Amore_Mio: foto animata 1905, Via dei Baullari, centro della foto, che prende questo nome per i fabbricanti di Bauli e Valige.… - ColamonacoP : Piano di zona, l'avviso finisce dinanzi al Tar. Il 4 agosto la prima udienza. Oggi su Il Quotidiano del Sud -