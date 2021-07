Peschiera Borromeo | in arrivo 6 nuovi agenti per la Polizia Locale

(Di martedì 27 luglio 2021) Iingressi, previsti nel corso del mese di agosto, porteranno a 26 (4 ufficiali e 22) gli elementi in forze al Comando di via Carducci. Il Comune: «Raggiunto l’obiettivo di 1 agente ogni 1000 abitanti»

La Repubblica

Sale dunque a due morti bianche nel giro di un paio d'ore il tragico bilancio di una giornata nera per il capoluogo lombardo: sempre nel pomeriggio dello stesso 14 luglio, a, aveva ...Sale dunque a due morti bianche nel giro di un paio d'ore il tragico bilancio di una giornata nera per il capoluogo lombardo: sempre nel pomeriggio dello stesso 14 luglio, a, aveva ...I nuovi ingressi, previsti nel corso del mese di agosto, porteranno a 26 (4 ufficiali e 22 agenti) gli elementi in forze al Comando di via Carducci. Il Comune: «Raggiunto l’obiettivo di 1 agente ogni ...La sfida per le amministrative al momento è tra l’attuale sindaco Segala, l’ex consigliere Salvo e l’insegnante in pensione Rausa ...