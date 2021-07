Perisic protagonista anche sul ring | pomeriggio con campioni del mondo di boxe

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ivan, esterno croato dell’Inter, ha vissuto unimportante che lo ha vistonon in campo, ma sul. Il nerazzurro, infatti, dagli scarpini e il campo da calcio è passato ad indossare i guantoni per un giorno. “Grande esperienza con piùeuropei e vicemondiali di kickboxing” il messaggio su Instagram del croato, a corredo di un paio di foto e video che lo vedono in azione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Peris?ic? (@ivan444) Foto: Instagram ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perisic protagonista

alfredopedulla.com

... mentre in mezzo sono al momento solo tre gli elementi sicuri di un ruolo da. Al netto ...può contare sulla coppia Dimarco - Kolarov a sinistra (con la possibilità di adattare anche...Telles a Manchester non si è ambientato e ha voglia di tornare: per l'Inter - concude ...e Ausilio stanno valutando diversi profili e prima si cercherà di capire anche il futuro diFINALMENTE INTER – Dimarco attualmente è il migliore di questo pre-campionato dell’Inter insieme al giovane Satriano. Ventitré anni, milanese e interista doc, cresciuto nelle giovanili del club nerazz ...Con difesa e attacco titolari confermati in blocco, il tecnico nerazzurro deve stabilire l’assetto del centrocampo. Alcune situazioni le definirà il mercato, ...