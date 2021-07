Perché Ronaldo ieri ha fatto preoccupare i tifosi della Juventus (Di martedì 27 luglio 2021) Il primo giorno di Ronaldo alla Continassa non è stato uguale agli anni scorsi: il futuro dell’attaccante della Juventus resta in bilico La Juventus con il ritorno di Allegri vuole ritornare ad essere la squadra più forte d’Italia ed essere competitiva anche per la vittoria della Champions League. I bianconeri stanno preparando la nuova stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 luglio 2021) Il primo giorno dialla Continassa non è stato uguale agli anni scorsi: il futuro dell’attaccanteresta in bilico Lacon il ritorno di Allegri vuole ritornare ad essere la squadra più forte d’Italia ed essere competitiva anche per la vittoriaChampions League. I bianconeri stanno preparando la nuova stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

